الدرندلي : حزنت لرحيل أحمد فتحي عن الأهلي وكنت اتمني استمراره

أوضح خالد الدرندلي عضو مجلس إدارة النادي الهلي وأمين الصندوق، عن حزنه الشديد لرحيل أحمد فتحي عن القلعة الحمراء، موضحا انه كان يتمني استمراره مع الفريق.

وقال الدرندلي في حواره مع سيف زاهر عبر برنامجه ملعب

اون تايم: " كنت أتمني أن يستمر أحمد فتحي في النادي الأهلي وأن ينهي مسيرته معه، ولكني لم أتفاوض معه في هذا الأمر".

وأضاف الدرندلي: " أحمد فتحي من اللاعبين الذين قدمو الكثير للأهلي، وكنت أتوقع أنه سينهي حياته الكرويه داخل القلعة الحمراء".

يذكر أنه في الفترة الأخيرة تفاقمت ازمة بين أحمد فترة لاعب الأهلي السابق ولإدارة ناديه علي فترة التجديد للاعب واليمة المالية للعقد، مما أسفر عن رحيل الجوكر عن القلعة الحمراء.