اتحاد التايكوندو يقرر صرف إعانة استثنائية للمدربين المتضررين من توقف النشاط الرياضي

قرر مجلس ادارة الاتحاد المصري للتايكوندو مساء اليوم في جلسته الطارئة الموافقة علي صرف إعانة استثنائية في اسرع وقت و قبل اجازة العيد لمجموعة من المدربين المتضررين لانقطاعهم عن العمل في الفترة الاخيرة مع عدم وجود مصدر آخر للدخل لهم كدعم خاص من الاتحاد.

وجاء ذلك بناء علي موافقة السيد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة علي المبادرة التي تقدم بها الكابتن عمرو سليم رئيس الاتحاد بخصوص صرف إعانة استثنائية للمدربين الأكثر تضررا من توقف الأنشطة الرياضية حيث كان لاتحاد التايكوندو السبق بالتقدم بهذا الطلب.

كما قرر المجلس أيضا نظرا للظروف الصعبة التي يمر بها الجميع إعفاء كافة السادة المدربين و الحكام من سداد رسوم إشتراكاتهم بالاتحاد لموسم ٢٠٢٠ / .٢٠٢١

وتقدم السيد رئيس المجلس و السادة الأعضاء بجزيل الشكر للدكتور اشرف صبحي علي مساندته لمدربي التايكوندو و مواقفه الطيبة كما تقدموا بالشكر لكل من البنك الأهلي الراعي الرسمي للاتحاد و شركة روابط علي مساندتهم الدائمة.