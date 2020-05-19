الدرندلي: استاد السلام حل مؤقت لمشروع استاد الأهلي

أكد خالد الدرندلي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ، صباح اليوم الثلاثاء، ان حق الانتفاع من استاد السلام هو حل مؤقت لمشروع انشاء استاد خاص بالنادي .

وقال الدرندلي في حواره مع سيف زاهر عبر برنامجه ملعب أون

تايم: " مشروع انشاء استاد خاص يحتاج ميزانية كبيرة جدا، وكنا نناقش الأمر قبل ذلك مع تركي أل الشيخ، ولكن في الفترة الحالية ، النقاش في هذا الموضوع توقف".

وأضاف الدرندلي: " ابرام عقد بحق انتفاع النادي الأهلي من استاد السلام واستخدامه كملعب له، يعتبر حل مؤقت لحين البت في مشروع انشاء استاد خاص للنادي".

وكانت إدارة النادي الأهلي قد وقع عقدا مع شركة استادات نهاية العام الماضي 2019 ، للإنتفاع من استاد السلام لمدة 25 عاما.