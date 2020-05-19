هاني أبوريدة: لم أتواصل مع اللجنة الخماسية بشأن قرار استئناف الدوري

أكد المهندس هاني أبوريدة عضو المكتب التنفيذي بالاتحادين الدولي والإفريقي، أنه لم يتواصل مع اللجنة الخماسية بشأن قرار استئناف منافسات الموسم الحالي من الدوري الممتاز.

وأضاف أبوريدة خلال تصريحات تليفزيونية، أن قرار عودة الدوري يحتاج دراسة

جيدة، وذلك بسبب العدد الكبير من المباريات المتبقية من المسابقة.

ورفض رئيس الاتحاد المصري السابق، تقديم اقتراحات بشأن استئناف النشاط الرياضي أو إلغاءه، معللًا أن ذلك قد

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يؤثر على قرار اللجنة الخماسية.

وأشار عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الإفريقي، أن الكاف لم يستطع حتى الأن تحديد مواعيد البطولات الإفريقية المؤجلة أو الجديدة بسبب تفشي فيروس كورونا.

يذكر أن اتحاد الكرة المصري أعلن في وقت سابق تعليق النشاط الرياضي منذ منتصف شهر مارس الماضي لأجل غير مسمى.