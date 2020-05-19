الدرندلي: مبادئ الأهلي ثابته ولن تتغير منذ فترة تولي صالح سليم

أكد خالد الدرندلي أمين الصندوق عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن مبادئ القلعة الحمراء لن ولم تتغير منذ فترة تولي صالح سليم للنادي.

وقال الدرندلي في حواره مع سيف زاهر عبر برنامجه ملعب أون تايم : " الأهلي لديه مبادئه، وهي ثابته ولن تتغير

منذ فترة تولي صالح سليم للقلعة الحمراء".

وأضاف الدرندلي: " مع كامل إحترامي لكل الأندية الأهلي لديه أسلوبه الخاص في ملف التعامل مع لاعبيه، فكل لاعب الفريق يجب أن يشعروا بارتياح وطمأنينه داخل النادي، وكأنهم

في بيتهم ".

ويعتبر خالد الدرندلي من أهم أعضاء مجلس إدارة الأهلي الحالية، وضمن قائمة محمود الخطيب التي فازت في الانتخابات الأخيره بالنادي،و كان عضوًا ضمن مجلس إدارة النادي الأهلي السابق برئاسة حسن حمدي ومعه نائبه محمود الخطيب وساهم معه في تحقيق العديد من البطولات والانجازات الغير مسبوقة في تاريخ القلعة الحمراء واستمر معه حتي عام 2014