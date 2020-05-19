الدرندلي : ميزانية الأهلي المالية 2 مليار و60 مليون

أعلن خالد الدرندلي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي، وأمين الصندوق، عن ميزانية الأهلي والتي بلغت 2 مليار و60 مليون جنيه مصري. وقال الدرندرلي في حواره مع سيف زاهر عبر برنامجه ملعب أون تايم: " ميزانية الأهلي في وقتنا الحالي 2 مليار و60 مليون جنيه مصري، وهذا لايعني أن الأهلي في خزينته هذا المبلغ ولكن الميزانيه تضمن تقديرات مالية لبغض المقتنيات". تايم: " ميزانية الأهلي في وقتنا الحالي 2 مليار و60 مليون جنيه مصري، وهذا لايعني أن الأهلي في خزينته هذا المبلغ ولكن الميزانيه تضمن تقديرات مالية لبغض المقتنيات". وكشف الدرندلي عن بعض الأرقام داخل النادي الأهلي : " الرواتب الشهرية بالنادي 40 مليون، والإشتراكات السنوية ( التجديد) 70 مليون، البنية التحتيتة لفرع التجمع الخامس 100 مليون، المرحلة الأولي للتجمع الخامس 500 مليون، العضويات الجديدة مؤخرا 1500 عضوية".

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