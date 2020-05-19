خالد الدرندلي: حسن حمدي هو سبب دخولي مجلس إدارة الأهلي

أكد خالد الدرندلي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي، أن حسن حمدي رئين مجلس الإدارة الأسبق للقلعة الحمراء ، هو السبب في دخوله لعضوية مجلس إدارة النادي الأهلي.
وقال الدرندلي في حوار له مع سيف زاهر غبر برنامجه ملعب أون تايم:" حسن حمدي هوالسبب في دخولي لعضوية مجلس إدارة النادي الأهلي لأول مره، بعد أن طلب مني الترشح لانتخابات المجلس".
وأضاف:"علاقتي بحسن حمدي، جيدة للغاية، وحتى الأن حريص على التواصل معه وأذهب إلى مكتبه الخاص لاستشارته فيبعض الأمور".
ويعتبر خالد الدرندلي من أهم أعضاء مجلس إدارة الأهلي الحالية، وضمن قائمة محمود الخطيب التي فازت في الانتخابات الأخيره بالنادي،و كان عضوًا ضمن مجلس إدارة النادي الأهلي السابق برئاسة حسن حمدي ومعه نائبه محمود الخطيب وساهم معه في تحقيق العديد من البطولات والانجازات الغير مسبوقة في تاريخ القلعة الحمراء واستمر معه حتي عام 2014
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