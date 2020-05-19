داوودا: تغيير الأجهزة الفنية من أسباب عدم توفيقي مع الزمالك

قال أحمد داوودا، نجم طلائع الجيش، أن تغيير الأجهزة الفنية خلال مشواره مع الزمالك كان أحد أسباب عدم توفيقه مع الفريق. عدم توفيقه مع الفريق.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة الزمالك:" عدد كبير من الأجهزة الفنية تناوبت على تدريبنا في موسم 2017-2018 وبعض الأزمات وقتها عرقلت من مشواري مع النادي". يحيي على شاشة الزمالك:" عدد كبير من الأجهزة الفنية تناوبت على تدريبنا في موسم 2017-2018 وبعض الأزمات وقتها عرقلت من مشواري مع النادي".

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