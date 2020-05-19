خالد لطيف: لم أكن مقتنعًا بالتعاقد مع خافيير أجيري مدربًا لمنتخب مصر

أكد خالد لطيف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، أنه لم يكن مقتنعًا بالتعاقد مع خافيير أجيري لقيادة المنتخب الوطني، مشيرًا أن هيكتور كوبر حقق طموحات كبيرة.

وأضاف لطيف خلال تصريحات تليفزيونية، أنه قرار تعيين خافيير أجيري مديرًا فنيًا للمنتخب

الأول جاء بموافقة مجلس الإدارة، مؤكدًا أنه لم يكن موافقًا على التعاقد مع المدرب المكسيكي.

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وودع المنتخب المصري بطولة أمم إفريقيا 2019 التي أقيمت على أرضه ووسط جماهيره تحت القيادة الفنية

لخافيير أجيري، بعد الهزيمة من منتخب جنوب إفريقيا في دور الـ 16 من البطولة.

وأردف خالد لطيف أنه لم يكن مقتنعًا بهيكتور كوبر لكن الاخير استطاع أن يحقق نجاحات مع المنتخب بتأهله لكأس العالم ونهائي إفريقيا 2017.

وأوضح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، أنه تقدم باستقالته فور وداع كأس الأمم الإفريقية 2019.