الامارات | «دبي لأصحاب الهمم» يكتسح المراكز الأولى في «البارا تايكواندو»

شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي لأصحاب الهمم» يكتسح المراكز الأولى في «البارا تايكواندو» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز نادي دبي لأصحاب الهمم بالمراكز الأولى في منافسات بطولة الإمارات «البارا تايكواندو» التي نظمها اتحاد التايكواندو، أول من أمس، باستخدام النظام المرئي عند بعد.

شارك في البطولة لاعبون ولاعبات من مختلف الأندية والمراكز، وأشرفت عليها اللجنة الفنية لاتحاد التايكواندو.

وأسفرت نتائج فئة البارا (3) للبومسا عن فوز لاعبة نادي دبي لأصحاب الهمم سارة عبدالله بالمركز الأول، وحلت وردة عبدالله من «دبي لأصحاب الهمم» أيضاً في المركز الثاني، بينما حصلت رولا راند جمعة، من مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، على المركز الثالث، وفي فئة البارا (2)، تفوق لاعب نادي دبي لأصحاب الهمم، وديع مازن الصادق، محرزاً المركز الأول، تلاه زميله مفدى أكرم حسين ثانياً، وسلطان الحليان ثالثاً من دبي لأصحاب الهمم أيضاً، وفي فئة البارا (1) فاز بالمراكز الثلاثة الأولى لاعبو نادي لأصحاب الهمم أيضاً، وهم بالترتيب: براء سليمان عبده، ومحمد أحمد الملا، وعلاء عزالدين.

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