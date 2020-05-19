الامارات | انضمام 4 مواهب من «دو لاليغا» إلى النصر وشباب الأهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن انضمام 4 مواهب من «دو لاليغا» إلى النصر وشباب الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مركز دو لاليغا للكفاءات العالية عن انضمام أربعة من لاعبيه إلى ناديي النصر وشباب الأهلي، بعد تألقهم تحت القيادة الفنية الإسبانية للمركز. وقال المركز في بيان أمس: «انضم اللاعب لطفي ماشو برفقة زميله مهدي الكمليشي إلى النصر، في حين تم اختيار المهاجمين أحمد اليماني وحسين حاوي للانضمام إلى فرق شباب الأهلي، ليرتفع بذلك عدد اللاعبين المنضمين من دو لاليغا للكفاءات العالية إلى أندية المحترفين والمنتخبات الوطنية إلى 29 لاعباً، وليقوم المركز بدوره في إمداد الأندية والمنتخبات الوطنية بالمواهب الشابة». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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