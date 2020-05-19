الامارات | بني ياس يجدد عقد الحارس الظنحاني 3 سنوات

شكرا لقرائتكم خبر عن بني ياس يجدد عقد الحارس الظنحاني 3 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة نادي بني ياس لكرة القدم عن تجديد عقد حارس الفريق الأول، فهد الظنحاني، لثلاث سنوات حتى عام 2023، في خطوة من النادي لربط لاعبيه المميزين بعقود طويلة.

وقال النادي، على موقعه الرسمي أمس: «إن فهد قدم موسماً استثنائياً مع بني ياس، وأسهم كثيراً مع زملائه في نظافة الشباك بأكثر من سبع مناسبات، خلال المباريات السابقة التي لعبت، كما أن الظنحاني حصل على جائزة أفضل حارس بالشهر مرتين من رابطة المحترفين».

من جهته، عبر الحارس الظنحاني عن سعادته بالتجديد، وشكر مسؤولي النادي، وكل من أسهم في بقائه ببيته الثاني، مؤكداً عزمه تقديم كل ما يستطيع من أجل إسعاد جماهير السماوي.

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