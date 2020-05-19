الامارات | اتحاد الدراجات يتابع تدريبات اللاعبات «عن بُعد»

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الدراجات يتابع تدريبات اللاعبات «عن بُعد» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اجتمعت رئيسة اللجنة النسائية والتسويق والتطوير باتحاد الدراجات نورة الجسمي، أمس، مع لاعبات منتخب الدراجات عبر تقنية الاتصال المرئي «عن بعد» بحضور المدربة ربا حيلاني، وبعض اللاعبات الجديدات، وتم خلال الاجتماع الوقوف على متطلبات المرحلة الحالية وشرح برنامج التدريب اليومي عن بعد للاعبات، وتسليمهن الأجهزة الذكية لمتابعتهن خلال التدريبات. وقال اتحاد الدراجات في بيان أمس: «يأتي ذلك في إطار الحرص على رفع المستوى الفني والبدني للاعبات حتى يكن جاهزات للبطولات المقبلة، عقب زوال خطر فيروس كورونا وعودة النشاط من جديد». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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