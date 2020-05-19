الامارات | سارة المرزوقي تفوز بالمسابقة الدينية لنادي الشارقة للشطرنج

شكرا لقرائتكم خبر عن سارة المرزوقي تفوز بالمسابقة الدينية لنادي الشارقة للشطرنج والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام نادي الشارقة الثقافي للشطرنج مسابقة دينية بمشاركة 35 لاعباً ولاعبة من أندية الشطرنج في الدولة، للأعمار بين ست سنوات و16 سنة، بمناسبة شهر رمضان الكريم.

وشارك في المسابقة أندية أبوظبي والفجيرة ودبي للشطرنج، ودبي لأصحاب الهمم، ونادي فتيات الشارقة والحمرية الثقافي الرياضي، واتحاد كلباء، ونادي المدام الثقافي الرياضي، ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج.

وتمكنت لاعبة نادي دبي لأصحاب الهمم، سارة المرزوقي، من الفوز بالمركز الأول، بعدما حصلت على 89 نقطة. وجاء في المركز الثاني لاعب الشارقة، حسن كريمة (87.75 نقطة)، وحصل على المركز الثالث لاعب الفجيرة، محمد آل علي (85.5 نقطة).

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