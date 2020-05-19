الامارات | أنيلكا يوجّه رسالة للإمارات والعالم في رمضان: واصلوا إجراءات السلامة

شكرا لقرائتكم خبر عن أنيلكا يوجّه رسالة للإمارات والعالم في رمضان: واصلوا إجراءات السلامة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجّه الفرنسي نيكولا أنيلكا نجم منتخب فرنسا وريال مدريد وأرسنال ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان سابقاً، رسالة في شهر رمضان إلى كل من يعيش في دبي والدولة وجميع المسلمين حول العالم، مؤكداً فيها على أهمية اتباع إجراءات الصحة والسلامة، وكذلك الاستمرار في ممارسة الرياضة.

وقال أنيلكا في رسالته: «إلى كل أصدقائي في الإمارات وفي دبي والعالم، لقد حققنا نجاحاً كبيراً حتى الآن في مواجهة جائحة كوفيد 19 (فيروس كورونا) من خلال تنظيم حياتنا والقيام بأعمالنا، لذا يجب علينا أن نستمر على النهج ذاته حتى نستطيع تخطي هذه الأزمة».

وأضاف أنيلكا: «نعيش في هذه الأوقات في أيام خاصة بشهر رمضان المبارك، لذلك علينا أن نواصل تنفيذ إجراءات السلامة والوقاية، ويجب علينا احترام كافة التعليمات التي توجهها الحكومة من أجل الحفاظ على الصحة وسعادة أفراد المجتمع، ولابد أن نكون على وعي تام بها ونحافظ على ترك مسافات مع الآخرين لتحقيق التباعد الاجتماعي».

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واختتم أنيلكا: «أنصح الجميع بالاستمرار في ممارسة الرياضة بانتظام، ورسالتي للمسلمين أن يحافظوا على صيامهم بأمان، فنحن محظوظون لأننا لانزال أحياء وبصحة جيدة لنتمكن من الاستمتاع بهذا الشهر الجميل، لذا اقرأوا المزيد من القرآن الكريم وتعلموا المزيد عن دينكم الرائع، عسى الله أن يتقبل طاعاتكم».

وتعد المشاركة الثانية لنيكولاس أنيلكا في مبادرة مجلس دبي الرياضي الرائدة «خلك نشيط، وخلك سليم، be fit, be safe» ويظهر في هذه المرة أثناء إقامته في دبي مرتدياً قبعة مكتوباً عليها «عيال زايد»، مؤكداً عشقه للإمارات وحبه الشديد للعيش على أرضها، حيث يرتبط أنيلكا بعلاقة صداقة ومحبة مع دولة الإمارات شأنه مثل العديد من النجوم العالميين الذين يتوافدون باستمرار على الدولة لقضاء إجازاتهم العائلية فيها، ويزورون الأصدقاء، كما يديرون بعض المشاريع فيها.

ويعد نيكولاس أنيلكا من اللاعبين الذين صنعوا تاريخاً كبيراً في ملاعب كرة القدم، سواء على مستوى المنتخب أو الأندية التي لعب فيها، حيث بدأ مسيرته الكروية في باريس سان جيرمان، لعب في أربعة دوريات من الدوريات الخمسة الكبرى، هي الفرنسي والإنجليزي والإسباني والإيطالي، بالإضافة إلى الدوري الصيني والهندي.

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