شكرا لقرائتكم خبر عن «ديباي» الخيار الأول لميلان في سوق الانتقالات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصبح النجم الهولندي ميمفيس ديباي على رأس قائمة اللاعبين المفضلين لإدارة نادي أي سي ميلان الإيطالي لتدعيم خط هجوم الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية القادم.
وحسب صحيفة «لا جازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، فإن مستقبل كل من زلاتان إبراهيموفيتش وأنتي ريبيتش في ميلان يبدو محل شك، إذ يبدو الثنائي أقرب للرحيل عن قلعة سان سييرو مع نهاية الموسم الجاري.
وأشارت الصحيفة إلى أن «ديباي» لاعب نادي ليون الفرنسي هو المفضل لدى إدارة الروسينيري لتدعيم خط الهجوم في حال رحيل الثنائي «إبراهيموفيتش» و«ريبيتش».
وشارك الدولي الهولندي صاحب الـ 26 عامًا في 18 مباراة هذا الموسم مع ليون سجل خلالهم 14 هدفًا وصنع هدفين آخرين.
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