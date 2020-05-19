شكرا لقرائتكم خبر عن ليفركوزن يقسو على بريمن برباعية في الدوري الألماني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق باير ليفركوزن فوزًا كبيرًا على مضيفه فيردر بريمن بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الإثنين، في الجولة الـ26 من الدوري الألماني.

تقدم كاي هافيرتز لليفركوزن في الدقيقة 28، وتمكن بعدها بدقيقتين فقط ثيودور جيبر سيلاسي من تسجيل التعادل لبريمن.

ونجح هافيرتز في تسجيل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 33، لينتهي الشوط الأول بتقدم ليفركوزن بهدفين مقابل هدف.

وأكد ليفركوزن تفوقه في الشوط الثاني، بتسجيل هدفين آخرين عن طريق ميتشيل فايزر وكريم ديميرباي، في الدقيقتين 61 و78.

ورفع ليفركوزن رصيده بهذا الفوز إلى 50 نقطة، ويأتي في المركز الخامس، فيما توقف رصيد بريمن عند 18 نقطة في المركز الـ17.

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