شكرا لقرائتكم أبو ريدة: اللجنة الأولمبية تتواصل مع فيفا لحل أزمة انتخابات الجبلاية دون التشاور معي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم أنه لم يتم تحديد مواعيد البطولات الإفريقية حتى الآن ، مشيرا إلى أن عودة البوندسليجا جاءت بسبب معرفة كل شخص بدوره بدلا من الخوف الذي يسيطر على صناع القرار بشأن عودة الدوري المصري.

قال في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورتس 2: صناع قرار عودة الدوري عليهم التفكير في الموسم المقبل لأنه لا يزال في الموسم الحالي 18 جولة ، واذا عاد الدوري هل أعضاء المنظمة الرياضية سيكونوا ملتزمين؟.

أوضح أن اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة لم تستشيره في أي شيء بشأن عودة الدوري ، مشددا على أنه في خدمة الكرة المصرية حال تم استشارته في أي وقت.

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أشار إلى أنه يسمع عن تصريحات اللجنة الأولمبية بأنهم على اتصال بالاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن قانون الرياضة، ولكنه لم يتم التواصل معه رغم أنه عضو المكتب التنفيذي بالفيفا ، كاشفا أن فيفا لم يوافق في تاريخه على اجراء انتخابات لأي اتحاد تابع له لمدة عام واحد.

السؤال هو هل انتخابات اتحاد الكرة ستقام وفقا للائحة الجبلاية القديمة إم وفقا للائحة الجديدة التي أعدتها اللجنة الخماسية، ولابد من البحث عن مخرج لتطبيق القنون المصري في انتخابات اتحاد الكرة وعدم الاخلال بالمواثيق الدولية.