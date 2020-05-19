شكرا لقرائتكم حسين السيد: الحكام يجاملوا الأهلي دائما والزمالك مظلوم تحكيما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حسين السيد٬ نجم الزمالك السابق٬ أن الفريق الأبيض يعاني دائما من الظلم التحكيمي في المباريات علي مدار تاريخه .

وأضاف السيد فى تصريحات تلفزيونية : "الاهلي دائما يتم مجاملته من الحكام ، مؤكداً علي وجود وقائع كثيرة تؤكد مجاملة التحكيم للفريق الاحمر".

وأشار إلى أن الاهلي أيضا كان يتم مجاملته عن طريق تاجيل بعض المباريات٬ مشددا على أن هناك بعض الحكام كانوا يقوموا بتكتيف لاعبي الزمالك خلال المباريات.

وروي حسين السيد، حارس مرمى الزمالك ، ومنتخب مصر الأسبق، تفاصيل أسهل هدف دخل في مرماه خلال تاربيخه الكروي بحسب رؤيته الفنية .

وقال حارس مرمى الزمالك في تصريحات تلفزيوينة إن حراسة المرمى مذاهب وطريقتي كانت تعتمد على منع الخطورة من بدري ، لأنى كنت أحب ألعب في 18 وكنت بأحب العب ليبرو .

وتحدث عن الهدف الذى دخل مرماه في مباراة شوتنج ستارز النيجيري، قائلا كنت ممسك بالكرة و فكرت في اكثر من قرار في مباراة بطل نيجريا مما جعل الكرة تسكن في شباكي بطريقة سهلة وغربية .

وأرجع حسين السيد سبب الهدف إلى الأخطاء الساذجة الناتجة عن زيادة ثقة وتفكير في أكثر من حل .

أكد حسين السيد نجم الزمالك السابق أن اختار اعتزال الكرة مبكرا لتفضيل العمل الاداري عن الاستمرار في الملاعب، كاشفا أنه كان ينوي الاعتزال ولكن رحيل نادر السيد للاحتراف في بلجيكا اضطرني للبقاء موسم آخر، من أجل البقاء مع عبد الواحد السيد لاسيما أنه لم يكن هناك بديلا للحارس، ونصحت المسئولين بالتعاقد مع محمد عبد المنصف حارس مرمى مزارع دينا السابق.

وقال: تلقيت عروضا من الأهلي والزمالك والمقاولون العرب عام 1986 وقت وجودي في صفوف ايسكو بالدرجة الثانية، مؤكدا أن أنور سلامة نجم الأهلي السابق اصطحبه للتدريب في الأهلي مدة شهرين أو ثلاثة، مضيفا أن عصام بهيج هو من ساهم في انتقالي للزمالك بعدما كان هناك أزمة حراسة المرمى بالقلعة البيضاء.

شدد على أنه لم يكن يضع في حسبانه الانتماء للأهلي أو الزمالك، موضحا أن عصام بهيج نجم الزمالك السابق طلب منه عدم الانقطاع عن التدريب بالأهلي، حتى لا يشعر مسئولي القلعة الحمراء بوجود مفاوضات من الزمالك معي، والزمالك عرض 25 ألف جنيه لشرائي، فيما قدم الأهلي عرضا بقيمة 35 ألف جنيه، قبل أن يقدم الزمالك عرضا جديدا بقيمة 40 ألف جنيه وكنت أغلى لاعب في مصر عام 1987.

أوضح على أن اسم الزمالك ساعده في عمله الخاص بفضل ارتباط اسمه بالنادي ، مؤكدا أنه لم يكن يتدخل في الأمور الفنية وقت وجوده في منصب مدير الكرة إلا ذاا استشير في ذلك.

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روي حسين السيد، حارس مرمى الزمالك ، ومنتخب مصر الأسبق، تفاصيل أسهل هدف دخل في مرماه خلال تاربيخه الكروي بحسب رؤيته الفنية .

وقال حارس مرمى الزمالك في تصريحات تلفزيوينة إن حراسة المرمى مذاهب وطريقتي كانت تعتمد على منع الخطورة من بدري ، لأنى كنت أحب ألعب في 18 وكنت بأحب العب ليبرو .

وتحدث عن الهدف الذى دخل مرماه في مباراة شوتنج ستارز النيجيري، قائلا كنت ممسك بالكرة و فكرت في اكثر من قرار في مباراة بطل نيجريا مما جعل الكرة تسكن في شباكي بطريقة سهلة وغربية .

وأرجع حسين السيد سبب الهدف إلى الأخطاء الساذجة الناتجة عن زيادة ثقة وتفكير في أكثر من حل .

أكد حسين السيد نجم الزمالك السابق أن اختار اعتزال الكرة مبكرا لتفضيل العمل الاداري عن الاستمرار في الملاعب، كاشفا أنه كان ينوي الاعتزال ولكن رحيل نادر السيد للاحتراف في بلجيكا اضطرني للبقاء موسم آخر، من أجل البقاء مع عبد الواحد السيد لاسيما أنه لم يكن هناك بديلا للحارس، ونصحت المسئولين بالتعاقد مع محمد عبد المنصف حارس مرمى مزارع دينا السابق.

وقال: تلقيت عروضا من الأهلي والزمالك والمقاولون العرب عام 1986 وقت وجودي في صفوف ايسكو بالدرجة الثانية، مؤكدا أن أنور سلامة نجم الأهلي السابق اصطحبه للتدريب في الأهلي مدة شهرين أو ثلاثة، مضيفا أن عصام بهيج هو من ساهم في انتقالي للزمالك بعدما كان هناك أزمة حراسة المرمى بالقلعة البيضاء.

شدد على أنه لم يكن يضع في حسبانه الانتماء للأهلي أو الزمالك، موضحا أن عصام بهيج نجم الزمالك السابق طلب منه عدم الانقطاع عن التدريب بالأهلي، حتى لا يشعر مسئولي القلعة الحمراء بوجود مفاوضات من الزمالك معي، والزمالك عرض 25 ألف جنيه لشرائي، فيما قدم الأهلي عرضا بقيمة 35 ألف جنيه، قبل أن يقدم الزمالك عرضا جديدا بقيمة 40 ألف جنيه وكنت أغلى لاعب في مصر عام 1987.

أوضح على أن اسم الزمالك ساعده في عمله الخاص بفضل ارتباط اسمه بالنادي ، مؤكدا أنه لم يكن يتدخل في الأمور الفنية وقت وجوده في منصب مدير الكرة إلا ذاا استشير في ذلك.