شكرا لقرائتكم لطيف: الخناقات في اتحاد الكرة بتبعد المسئولين عن الهدف.. وسأترشح بانتخابات الجبلاية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوضح خالد لطيف عضز مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق أن الخروج من بطولة أمم إفريقيا الأخيرة 2019 لم يكن متوقعا، مشيرا إلى أنه عارض قرار تعيين المكسيكي خافيير أجيري قبل تعيينه مدربا للمنتخب، ولكنه يحترم قرار الأغلبية داخل مجلس الإدارة، والذي اختار المدرب المكسيكي.

قال في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورتس 2: رفضت الاستفادة من منصبي في اتحاد الكرة خلال عملي الإعلامي، ولذلك كنت بعيدا عن المشهد طوال فترة تواجدي بالمجلس، مرحبا بدخول وجوه جديدة مع عناصر الخبرة في انتخابات اتحاد الكرة القادمة، ولابد من وجود عملية إحلال وتجديد كما يحدث في المنتخب من ضم لاعبين جدد مع العناصر أصحاب الخبرة، ولكن لابد أن يكون هناك توازن.

تابع: دائما ما أتلقى دعوات من من الجمعية العمومية ومجالس ادارات الأندية قبل كل دورى لاتحاد الكرة قبل الترشح في الانتخابات، والجمعية لعمومية لاتحاد الكرة دائما ما تتعض للظلم، وأتوقع أن يكون المجلس القادم لاتحاد الكرة خليطا بين القدامى والجدد.

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يعتقد أن الخناقات في اتحاد الكرة تأخد البعض عن التركيز في الهدف الذي يريدون تحقيقه، وعلى الاتحاد ان يضم وجوه جديدة، مؤكدا أن الراحل محمد لطيف كان كابتن منتخب مصر خلال المشاركة الأولى في كأس العالم عام 1934 وكان يتواجد في عضوية مجلس الإدارة خلال المشاركة الثانية عام 1990 وأنا أكمل مسيرة العائلة بعدما تواجدت في مجلس ادارة اتحاد الكرة خلال المشاركة في كأس العالم 2018.

كشف أنه ينطبق عليه بند الـ8 سنوات وهو ما يحول دون ترشحه لانتخابات اتحاد الكرة القادمة، ولو تم إلغائه بالتأكيد سيترشح للانتخابات طالما اللائحة تسمح بترشحه في الانتخابات القادمة.