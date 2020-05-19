شكرا لقرائتكم داوودا: إيهاب جلال طوّر من أدائي الفني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد دواوودا،نجم فريق طلائع الجيش، أن المدير الفني إيهاب جلال، هو أكثر من طوّر من أدائه الفني داخل الملعب.

وأضاف خلال حلوله ضيفاً على برنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" إيهاب جلال غّير مفهوم لاعب الوسط المدافعي لدي خلال ولايته للمقاصة".

وواصل:" إيهاب جلال كلفني بمهمات هجومية عديدة بعيداً عن قطع الكرة والمهام الدفاعية".