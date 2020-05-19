شكرا لقرائتكم أبو ريدة: سأترشح على رئاسة اتحاد الكرة.. وكاف شكل لجنة لتحديد موقف كان 2021 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حسم هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم موقفه من الترشح على رئاسة الجبلاية في الانتخابات المقبلة، المقرر عقدها في أغسطس المقبل.
قال في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورتس 2: أنوي الترشح لانتخابات اتحاد الكرة خلال الانتخابات المقبلة، مضيفا أنه يخطط لتقديم وجوه جديدة في قائمته الانتخابية باعتبار أن اختيار أسماء جديدة مطلب اساسي.
يرى أبو ريدة أن تقليص عدد الجمعية لعمومية لاتحاد الكرة كان جزءا فنيا من اللجنة الخماسية المسئولة عن تسيير أمور الجبلاية، كاشفا أن الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" شكل لجنة لدراسة موقف كأس الأمم الإفريقية المقبلة في الكاميرون.
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