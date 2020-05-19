شكرا لقرائتكم نيبوشا: تجربة الزمالك الأجمل في حياتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصف الصربى نيبوشا المدير الفني الأسبق لفريق الزمال تجربته مع الأبيض بالأجمل خلال مشواره التدريبى موضحا أن حلمه يتمثل في العودة مرة أخرى إلى مصر لتحقيقة بطولة أو إنجاز.

أضاف نيبوشا في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس 1" مع الإعلامى سيف زاهر :" تجربة الزمالك الأجمل في حياتى لقد كونت صداقات قوية مع اللاعبين والمدربين".

تابع المدير الفني الأسبق للزمالك :" لم أحقق بطولة في مصر ولكنى أسعى لأكون متواجد مرة أخرى".

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وأكمل :"تواصلت مع لاعبي الزمالك عقب فوزهم على الترجي في بطولة السوبر الإفريقي، من أجل تهنئتهم بالبطولة".

وأشار:"أرفض التعامل بديكاتورية مع اللاعبين، ودائمًا أحرص على خلق دوافع لديهم من أجل تحقيق البطولات".