شكرا لقرائتكم الدرندلى: تعلمت الكثير من حسن حمدى وهو صاحب فضل عليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد خالد الدرندلي، أمين صندوق النادي الأهلي بقدرات حسن حمدى رئيس النادى الأحمر الأسبق مؤكدا أنه صاحب الفضل عليه في دخوله مجلس إدارة القلعة الحمراء.

أضاف الدرندلي، خلال حواره ببرنامج "ملعب أون تايم"، الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر، عبر فضائية "أون تايم سبورتس":"حسن حمدي، مدرسة في كل شئ وتعملناه منه الكثير، فهو صاحب الفضل في دخولي مجلس إدارة الأهلي لأول مرة، حيث هو من طلب مني الترشح لانتخابات المجلس".

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وأضاف: "علاقتي بحسن حمدي، جيدة للغاية، وحتى الأن حريص على التواصل معه وأذهب إلى مكتبه الخاص لاستشارته في بعض الأمور".

وأوضح: "حسن حمدي، غضب مني أنا وخالد مرتجي، بسبب تدعيمنا لقائمة محمود طاهر في انتخابات الأهلي الماضية، ضد إبراهيم المعلم، ولكن تدخل البعض وتم إنهاء الخلافات"، موضحًا:"كان واجب علينا دعم قائمة محمو طاهر، بسبب وجود بعض الأصدقاء لنا في القائمة".