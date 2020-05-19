شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادي الزمالك اليوم الاثنين 18/5/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادي الزمالك اليوم الاثنين 18/5/2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة والتي جاء في مقدمتها، قال الدكتور كمال درويش، رئيس نادى الزمالك الأسبق، إن إثارة قضية نادى القرن ليست فى صالح الكرة المصرية وإنه لن يتغير شئ فى الأمر، متابعا فى تصريحات لبرنامج النجوم في رمضان عبر اثير إذاعة الشباب والرياضة: "علاقة ناديا الأهلي والزمالك تاريخية، وكنا نتبادل برقيات التهنئة بجميع المناسبات، لكن الوقت الوقت الحالي الأمر تطور وأصبح خطير بين الجماهير، قضية نادي القرن هي معنوية ليس إلا، لكن الأمر لن يتغير تماما، وتصريح فاروق جعفر بشأن ضعف مجلس إدارة نادي الزمالك فى توقيت تحديد نادى القرن، غير صائب، والدليل إن هذا المجلس أقاله بعد أن قرر الانسحاب من مباراة الأهلي الشهيرة.. وإثارة موضوع نادي القرن في هذا التوقيت ليس في مصلحة الكرة المصرية لأن لن يتغير شيء في الأمر، وأخشى أن تحدث كارثة أخرى بين الجماهير في ظل تواجد قناة لكل نادي والجميع يتحدث كما يحلو له".

قال الدكتور كمال درويش، رئيس نادى الزمالك الأسبق، إن إثارة قضية نادى القرن ليست فى صالح الكرة المصرية وإنه لن يتغير شئ فى الأمر..

الزمالك ينتظر تقرير كارتيرون لحسم الصفقات التبادلية فى الموسم الجديد

استقر مسؤولو الزمالك على انتظار تقرير الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق لحسم الصفقات التبادلية التى ستبرمها إدارة القلعة البيضاء من أجل تعزيز صفوف الفريق.

فريق كامل على رأسهم شيكابالا.. ماذا قدم أصحاب الدقائق المعدودة فى الزمالك؟

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رغم حالة الانتعاشة الفنية التي يعيشها نادي الزمالك خلال الموسم الجاري، بعدما نجح في حصد بطولتي السوبر الأفريقي على حساب الترجي التونسي، والسوبر المصري على حساب غريمه التقليدي النادي الأهلي..