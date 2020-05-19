اخبار نادي الزمالك اليوم الاثنين 18/5/2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادي الزمالك اليوم الاثنين 18/5/2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة والتي جاء في مقدمتها، قال الدكتور كمال درويش، رئيس نادى الزمالك الأسبق، إن إثارة قضية نادى القرن ليست فى صالح الكرة المصرية وإنه لن يتغير شئ فى الأمر، متابعا فى تصريحات لبرنامج النجوم في رمضان عبر اثير إذاعة الشباب والرياضة: "علاقة ناديا الأهلي والزمالك تاريخية، وكنا نتبادل برقيات التهنئة بجميع المناسبات، لكن الوقت الوقت الحالي الأمر تطور وأصبح خطير بين الجماهير، قضية نادي القرن هي معنوية ليس إلا، لكن الأمر لن يتغير تماما، وتصريح فاروق جعفر بشأن ضعف مجلس إدارة نادي الزمالك فى توقيت تحديد نادى القرن، غير صائب، والدليل إن هذا المجلس أقاله بعد أن قرر الانسحاب من مباراة الأهلي الشهيرة.. وإثارة موضوع نادي القرن في هذا التوقيت ليس في مصلحة الكرة المصرية لأن لن يتغير شيء في الأمر، وأخشى أن تحدث كارثة أخرى بين الجماهير في ظل تواجد قناة لكل نادي والجميع يتحدث كما يحلو له".
قال الدكتور كمال درويش، رئيس نادى الزمالك الأسبق، إن إثارة قضية نادى القرن ليست فى صالح الكرة المصرية وإنه لن يتغير شئ فى الأمر..
الزمالك ينتظر تقرير كارتيرون لحسم الصفقات التبادلية فى الموسم الجديد
استقر مسؤولو الزمالك على انتظار تقرير الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق لحسم الصفقات التبادلية التى ستبرمها إدارة القلعة البيضاء من أجل تعزيز صفوف الفريق.
فريق كامل على رأسهم شيكابالا.. ماذا قدم أصحاب الدقائق المعدودة فى الزمالك؟
رغم حالة الانتعاشة الفنية التي يعيشها نادي الزمالك خلال الموسم الجاري، بعدما نجح في حصد بطولتي السوبر الأفريقي على حساب الترجي التونسي، والسوبر المصري على حساب غريمه التقليدي النادي الأهلي..
تباينت آراء الزملكاوية فى قضية نادى القرن العشرين الأفريقى، والتى أثيرت مؤخرًا، وأكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك أنه سيعيد فتح الملف من جديد، رغم مرور 20 عامًا على إعلان فوز الأهلي..
قال عزمي مجاهد، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، إنه ينوى الترشح لرئاسة نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، قائلا:"الفرصة والرأي للصندوق، وأحترم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك..
أكد التونسى وسام العابدى، نجم الزمالك السابق، أن مواطنه فرجانى ساسى صانع ألعاب الفارس الأبيض صنع تاريخاً وشعبية هائلة بين أنصار القلعة البيضاء.
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