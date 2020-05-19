شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفتح ملف الأجانب لتوفير احتياجات فايلر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتح مسئولو النادي الأهلي ملف المهاجم الأجنبي الجديد من خلال المفاضلة بين أكثر من لاعب أجنبي يُجيد اللعب في مركز الجناح، خاصة بعد تعثر مفاوضات الأوروجوانى جاستون سيرينو نجم هجوم صن داونز الجنوب أفريقي، والذي كان يعد الخيار الأول بالنسبة للسويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، وطلب فايلر من إدارة الأهلي التعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر يمثل إضافة نوعية للفريق مبدياً موافقته على ضم سيرينو وهو الأمر الذي سارع الأهلي لانجازه إلا أن الإدارة الحمراء وجدت صعوبة بالغة في المفاوضات بسبب تمسك صن داونز باللاعب.

ويرغب الأهلي أيضاً في تعويض رمضان صبحي حال رحيله بعد انتهاء إعارته من هيدرسيفيلد الإنجليزى، حيث تحاول إدارة الأهلي حالياً الابقاء على رمضان صبحي من خلال الدخول في مفاوضات مع ناديه لشرائه نهائياً أو تجديد اعارته.

في الوقت الذي استقر فايلر بشكل كبير على طلب عودة الثلاثى عمار حمدى ومحمد شريف وأكرم توفيق لصفوف الأهلى بمجرد انتهاء اعارتهم بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد دراسة ملف المعارين بدقة طوال الفترة الماضية برفقة جهازه المعاون، الذى عكف على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتى وصل عددها لـ14 لاعب.

ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).