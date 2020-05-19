شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يشترط سنة إضافية للمحمدى للموافقة على إعارته للعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس مسئولو نادى الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان رئيس مجلس الإدارة، الموافقة على عرض العين الإماراتى بطلب ضم باهر المحمدى من الدراويش لمدة سنة على سبيل الإعارة، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لاسيما وأن المحمدى يرحب بالرحيل عن الإسماعيلى بنهاية الموسم لبداية خطوة جديدة فى رحلته مع الساحرة المستديرة، نظرًا لضعف القيمة المادية المنصوص عليها فى تعاقده، لاسيما بعد رفض النادى الأصفر عدة عروض سابقة للاعب.

ووضع مسئولو الإسماعيلى شرطًا من أجل الموافقة على عرض العين الإماراتى والسماح لباهر المحمدى بالخروج على سبيل الإعارة بنهاية الموسم الجارى، حيث اشترط الإسماعيلى تمديد اللاعب لتعاقده لمدة موسم إضافى، لاسيما وأن عقد باهر مع راقصى السامبا المصرية يتبقى به 3 سنوات، لذلك اشترط المسئولين تجديد تعاقد اللاعب ليصبح مرتبط بعقد لمدة 4 سنوات من أجل الموافقة على رحيله.

وفى وقت سابق، كشف مصدر مقرب من باهر المحمدى، أن اللاعب أبلغ إدارة ناديه عن طريق بعض الوسطاء أنه لم يوقع للأهلى مثلما تردد، مؤكداً أنه لاعب محترف ولا يسعى لإقحام نفسه فى دوامة التوقيع لناديين، خاصة أنه مرتبط بتعاقد ممتد مع قلعة الدراويش.

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "باهر لم يوقع للأهلى وأبلغ إدارة ناديه بذلك، وأبلغهم أيضاَ بتمسكه بالرحيل نهاية الموسم للاحتراف الخارجى، مثلما وعده رئيس النادى فى وقت سابق، وهو الحلم الذى لن يتنازل عنه مجدداً".