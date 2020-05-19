شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبحث عن جوكر لتدعيم دفاعه فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكثف مسئولو النادى الأهلى بحثهم عن لاعب جوكر لتدعيم خط الدفاع خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من خلال التعاقد مع لاعب يُجيد اللعب فى أكثر من مركز بالخط الخلفي، خاصة وأن الفريق بحاجة للتعاقد مع مساك وظهير أيمن، ويكثف مسئولو الأهلى البحث محلياً عن مدافع يُجيد اللعب فى مركز المساك والظهير الأيمن لرغبة فايلر فى تدعيم الجبهة اليمنى حالياً بعد رحيل أحمد فتحى لبيراميدز، كما أن المدرب السويسرى غير راض عن أداء عدد من لاعبى خط الدفاع وعلى رأسهم محمود متولى والذى يراه جيداً فى منطقة وسط الملعب.

ويضع الأهلى العديد من البدائل لتدعيم الجبهة اليمنى والدفاع يأتى على رأسهم باهر المحمدى مدافع الإسماعيلى ورجب بكار لاعب بيراميدز وأحمد رمضان بيكهام جوكر دجلة ، فى الوقت الذى استبعدت الإدارة الفنية فكرة التعاقد مع مدافع أجنبى خاصة بعد اتجاه اتحاد الكرة لتقليص عدد الأجانب لـ3 لاعبين فقط، فى الوقت الذى يوجد على قوة الأهلى 6 لاعبين أجانب وبالتالى ستدخر الإدارة الحمراء ميزة التعاقد مع لاعب أجنبى لتدعيم خط الهجوم.

فى الوقت الذى استقر فايلر بشكل كبير على طلب عودة الثلاثى عمار حمدى ومحمد شريف وأكرم توفيق لصفوف الأهلى بمجرد انتهاء اعارتهم بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد دراسة ملف المعارين بدقة طوال الفترة الماضية برفقة جهازه المعاون، الذى عكف على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتى وصل عددها لـ14 لاعب.

ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).