اخبار النادي الاهلي اليوم الاثنين 18/5/2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادي الأهلي اليوم الاثنين 18/5/2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، والتي جاء في مقدمتها، يكثف مسئولو النادى الأهلى بحثهم عن لاعب جوكر لتدعيم خط الدفاع خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من خلال التعاقد مع لاعب يُجيد اللعب فى أكثر من مركز بالخط الخلفي، خاصة وأن الفريق بحاجة للتعاقد مع مساك وظهير أيمن، ويكثف مسئولو الأهلى البحث محلياً عن مدافع يُجيد اللعب فى مركز المساك والظهير الأيمن لرغبة فايلر فى تدعيم الجبهة اليمنى حالياً بعد رحيل أحمد فتحى لبيراميدز، كما أن المدرب السويسرى غير راض عن أداء عدد من لاعبى خط الدفاع وعلى رأسهم محمود متولى والذى يراه جيداً فى منطقة وسط الملعب. الأهلي يبحث عن جوكر لتدعيم دفاعه فى الصيف يكثف مسئولو النادى الأهلى بحثهم عن لاعب جوكر لتدعيم خط الدفاع خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من خلال التعاقد مع لاعب يُجيد اللعب فى أكثر من مركز بالخط الخلفي، خاصة وأن الفريق بحاجة للتعاقد مع مساك وظهير أيمن.. الأهلي يكشف حقيقة العروض الأوروبية لـ أكرم توفيق كشف مسئولو النادى الأهلى حقيقة تلقى أكرم توفيق، لاعب وسط الفريق الشاب المعار للجونة، عروضاً أوروبية للرحيل عن القلعة الحمراء بداية من الموسم المقبل. Advertisements رباعي الأهلي ينتظرون عودة الطيران للسفر إلى ألمانيا يترقب رباعى الأهلى المصاب "حمدى فتحى وسعد سمير ومحمد محمود وكريم نيدفيد" فتح المجال الجوى ليتسنى لهم السفر إلى ألمانيا. رفض جيرالدو فكرة الاستمرار في الدوري المصري إذا ما رحل من القلعة الحمراء بشكل رسمي بنهاية الموسم الجاري المُجمّد حالياً بسبب تفشي وباء "كورونا" وأعلن اللاعب أنه سيرحل لأحدى الدوريات الخارجية

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