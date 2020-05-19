الاتحاد السكندرى يطمئن على لاعبيه المحترفين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الجهاز الإدارى للاتحاد السكندرى مكالمات هاتفية بلاعبيه المحترفين للاطمئنان عليهم فى ظل التدريب المنزلى الذى يؤديه اللاعبون فى بلادهم بناء على قرار من طلعت يوسف المدير الفنى لزعيم الثغر، بعد قرار اتحاد الكرة بإيقاف النشاط بناء على رؤية مجلس الوزراء بعد تفشى وباء كورونا القاتل الذى داهم العالم.
وكان طلعت يوسف وافق على سفر اللاعبين الأجانب إلى بلادهم بعد توقف النشاط الرياضى منتصف مارس وهم إيمانويل أكوى ورزاق سيسيه وعمر الميدانى وويلسون اكاكبو بينما فضل الليبى أنيس سالتو البقاء بالإسكندرية وعدم العودة لبلاده فى ظل اضطراب الأجواء هناك.
ويرغب فايلر فى استعادة خدمات عمار حمدى للاستعانة بخدماته لتعويض رحيل أحمد فتحى، فى ظل إجادة اللاعب فى مركز الظهير الأيمن، ورفض فايلر فى يناير الماضى الاستغناء عن خدمات عمار حمدى، إلا أن إصرار الأخير على الرحيل أدى إلى موافقة الأهلى على رحيل اللاعب، الذى رغب فى الحصول على فرصة المشاركة.
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