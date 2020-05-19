شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يطمئن على لاعبيه المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الجهاز الإدارى للاتحاد السكندرى مكالمات هاتفية بلاعبيه المحترفين للاطمئنان عليهم فى ظل التدريب المنزلى الذى يؤديه اللاعبون فى بلادهم بناء على قرار من طلعت يوسف المدير الفنى لزعيم الثغر، بعد قرار اتحاد الكرة بإيقاف النشاط بناء على رؤية مجلس الوزراء بعد تفشى وباء كورونا القاتل الذى داهم العالم.

وكان طلعت يوسف وافق على سفر اللاعبين الأجانب إلى بلادهم بعد توقف النشاط الرياضى منتصف مارس وهم إيمانويل أكوى ورزاق سيسيه وعمر الميدانى وويلسون اكاكبو بينما فضل الليبى أنيس سالتو البقاء بالإسكندرية وعدم العودة لبلاده فى ظل اضطراب الأجواء هناك.

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من ناحية أخرى، انضم نادى الاتحاد السكندرى لقائمة الأندية التى ترغب فى ضم عمار حمدى، لاعب الأهلى المعار لطلائع الجيش، فى الموسم المقبل، حيث تلقى اللاعب عدة عروض خلال الفترة الماضية من أندية محلية، أبرزها طلائع الجيش الذى يرغب فى تمديد إعارة اللاعب، والاتحاد السكندرى الذى يستعد لمخاطبة الأهلى بعدما كان يرغب فى ضم اللاعب خلال يناير الماضى لكن الصفقة تمت لصالح فريق الطلائع بموافقة الأهلى، فى الوقت الذى مازال السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للقلعة الحمراء يبحث مصير اللاعبين المُعارين مع ارتفاع حظوظ اللاعب فى العودة للقلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري.

ويرغب فايلر فى استعادة خدمات عمار حمدى للاستعانة بخدماته لتعويض رحيل أحمد فتحى، فى ظل إجادة اللاعب فى مركز الظهير الأيمن، ورفض فايلر فى يناير الماضى الاستغناء عن خدمات عمار حمدى، إلا أن إصرار الأخير على الرحيل أدى إلى موافقة الأهلى على رحيل اللاعب، الذى رغب فى الحصول على فرصة المشاركة.