شكرا لقرائتكم خبر عن 68 % من قراء ”الخليج 365” يؤيدون قرار فايلر بعدم تدعيم دفاع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيدت الجماهير من قراء ”الخليج 365” رغبة السويسرى رينه فايلر المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، فى عدم تدعيم الجانب الدفاع بعدما فشلت محاولات ضم أحمد حجازي نجم ويست بروميتش الإنجليزي والمنتخب الأول فقد أعلن المدير الفني أنه ليس بجاجة لضم لاعبين في الخط الخلفي للأهلي ورفض ضم أحمد أيمن منصور وشدد المدرب السويسري على أنه يحتاج لتدعيم الجانب الهجومي في الفريق كما سبق وحدد برغبته في ضم جناح أو جناحين يميناً وشمالاً وكذلك صانع ألعاب ثم يأتي تدعيم الهجوم أذا كانت هناك صفقة قوية في الهجوم.

وأيد 68% من قراء ”الخليج 365” الذين شاركوا فى الاستفتاء، رغبة فايلر بعدم تدعيم خط دفاع المارد الأحمر، فيما رفض 32% هذه الرغبة وطالبوا بضرورة تدعيم دفاع الفريق قبل الموسم الكروى الجديد.

ورفض رينيه فايلر فكرة التعاقد مع أحمد أيمن منصور خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعدما تلقى تقريراً من لجنة التخطيط بالأهلي بأكثر من لاعب مُرشح لتدعيم دفاع الفريق ومنهم أحمد أيمن منصور الذى يرى أكثر من مسئول أهلاوي أنه لاعب مُفيد ومهم فنياً خاصة وأنه يُجيد اللعب في مركز الدفاع أو كظهير أيسر، وتم طرح الأمر على المدرب السويسري رينيه فايلر لكن الأخير أكد أن الأهلي ليس بحاجة لضم لاعب بيراميدز لوجود لاعبين في الأهلي بنفس مهاراته وقدراته الفنية بما يعني أنه لن يُضيف للقلعة الحمراء مع التقدير التام لقدراته وإمكانياته الفنية ليتم إغلاق ملف ضم ظهير بيراميدز مُبكراً بناءً على رؤرية السويسري رينيه فايلر الذي يُعد الأمر الناهي في فريق الكرة ويمنحه مسئولو القلعة الحمراء كافة الصلاحيات في الفريق.