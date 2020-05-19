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شكرا لقرائتكم خبر عن 68 % من قراء ”الخليج 365” يؤيدون قرار فايلر بعدم تدعيم دفاع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيدت الجماهير من قراء ”الخليج 365” رغبة السويسرى رينه فايلر المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، فى عدم تدعيم الجانب الدفاع بعدما فشلت محاولات ضم أحمد حجازي نجم ويست بروميتش الإنجليزي والمنتخب الأول فقد أعلن المدير الفني أنه ليس بجاجة لضم لاعبين في الخط الخلفي للأهلي ورفض ضم أحمد أيمن منصور وشدد المدرب السويسري على أنه يحتاج لتدعيم الجانب الهجومي في الفريق كما سبق وحدد برغبته في ضم جناح أو جناحين يميناً وشمالاً وكذلك صانع ألعاب ثم يأتي تدعيم الهجوم أذا كانت هناك صفقة قوية في الهجوم.
وأيد 68% من قراء ”الخليج 365” الذين شاركوا فى الاستفتاء، رغبة فايلر بعدم تدعيم خط دفاع المارد الأحمر، فيما رفض 32% هذه الرغبة وطالبوا بضرورة تدعيم دفاع الفريق قبل الموسم الكروى الجديد.
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