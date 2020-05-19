فريق كامل على رأسهم شيكابالا.. ماذا قدم أصحاب الدقائق المعدودة فى الزمالك؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم حالة الانتعاشة الفنية التي يعيشها نادي الزمالك خلال الموسم الجاري، بعدما نجح في حصد بطولتي السوبر الأفريقي على حساب الترجي التونسي، والسوبر المصري على حساب غريمه التقليدي النادي الأهلي، والتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، إلا أن هناك ضحايا لثبات التشكيل الفني بلغ عددهم 11 لاعباً لم يحصلوا على فرصة كبيرة للمشاركة مع الفارس الأبيض، نطراً لضغط البطولات وحساسية المباريات التي لم تتح الفرصة للفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق بأن يمنح الفرصة للجميع للمشاركة.محمد صبحي
لم يحظ محمد صبحي حارس مرمى المنتخب الأوليمبي رغم تألقه مع الفراعنة، بفرصة كبيرة للمشاركة مع الزمالك، وخلال الموسم الجاري لعب صبحي مباراتين فقط مع الفريق الأبيض بمعدل دقائق لعب وصل إلى 103 دقيقة ، استقبلت شباكه خلالهم هدفين.محمد عبد السلام
منذ انضمامه إلى نادي الزمالك في الميركاتو الصيفي الماضي، لم يشارك محمد عبد السلام سوى في 9 مباريات بمعدل دقائق لعب 485 دقيقة لم يصنع أو يسجل خلالهم أي أهداف.محمود عبد العزيز
لم يشارك محمود عبد العزيز خلال الموسم الجاري مع الزمالك سوى في مباراة واحدة بمعدل دقائق لعب 16 دقيقة فقط.كريم بامبو
شارك كريم بامبو مع الزمالم في 7 مباريات فقط خلال الموسم الجاري بمعدل دقائق لعب 260 دقيقة وسجل هدفاً واحداً.إمام عاشور
لم يشارك إمام عاشور مع الزمالك سوى في 4 مباريات فقط بالموسم الجاري بمعدل دقائق لعب 158 دقيقة.
لعب مصطفى فتحي صانع ألعاب نادي الزمالك 12 مباراة فقط خلال الموسم الجاري بمعدل دقائق لعب وصل 246 دقيقة، دون أن يسجل أو يصنع أي أهداف.إسلام جابر
منذ انضمامه إلى الزمالك في الصيف الماضي لم يشارك إسلام جابر مع الفريق الأبيض سوى في 7 مباريات خلال الموسم الجاري، بمعدل 257 دقيقة حيث صنع هدفاً واحداً ولم يسجل.محمد عنتر
لم يشارك محمد عنتر خلال الموسم الجاري سوى في 3 لقاءات فقط مع الفريق الأبيض، بمعدل 93 دقيقة.شيكابالا
شارك الأباتشي في 10 مباريات فقط مع الزمالك في الموسم الجاري بمعدل 394 دقيقة سجل خلالهم هدفاً واحداً.كابونجو كاسونجو
لم يشارك كابونجو مع الزمالك سوى في 4 مباريات فقط بالموسم الجاري بمعدل 93 دقيقة لم يسجل أي أهداف.عمر السعيد
شارك عمر السعيد مع نادي الزمالك في 10 مباريات بالموسم الجاري بمعدل 548 دقيقة وسجل خلالهم هدفاً واحداً.
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