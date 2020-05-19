شكرا لقرائتكم خبر عن تباين آراء الزملكاوية فى قضية نادى القرن ما بين الرفض والتأييد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت آراء الزملكاوية فى قضية نادى القرن العشرين الأفريقى، والتى أثيرت مؤخرًا، وأكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك أنه سيعيد فتح الملف من جديد، رغم مرور 20 عامًا على إعلان فوز الأهلي "الغريم التقليدي" بهذا اللقب، حيث كلّف مرتضى منصور، الرباعى أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادى وهانى زادة وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى منصور، أعضاء مجلس الإدارة، بجمع كل الملفات الخاصة بقضية نادى القرن والتى ستضمن ما بين اللوائح والنتائج وأرقام الفريق فى بطولات الاتحاد الأفريقى، وكذلك الاستعانة بجميع الخبراء القانونيين والرياضيين، بجانب اللجوء لبعض الخبراء القانونيين الأجانب وخبراء لوائح بالاتحاد الأفريقى والاتحاد الدولى، وذلك لرفع دعوى قضائية فى المحكمة الرياضية الدولية للحصول على لقب نادى القرن من النادى الأهلى الذى حصل عليه من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم.

ورغم دعم كثير من الزملكاوية لقرار رئيس النادى بإعادة فتح قضية نادى القرن، إلا أن هناك آراء أخرى من أبناء القلعة البيضاء يؤيديون أحقية الأهلى فى اللقب، وهو ما نرصده فى الأسطر التالية..

قال الدكتور كمال درويش، رئيس نادى الزمالك الأسبق، إن إثارة قضية نادى القرن ليست فى صالح الكرة المصرية وإنه لن يتغير شئ فى الأمر، متابعا فى تصريحات لبرنامج النجوم في رمضان عبر اثير إذاعة الشباب والرياضة: "علاقة ناديا الأهلي والزمالك تاريخية، وكنا نتبادل برقيات التهنئة بجميع المناسبات، لكن الوقت الوقت الحالي الأمر تطور وأصبح خطير بين الجماهير، قضية نادي القرن هي معنوية ليس إلا، لكن الأمر لن يتغير تماما، وتصريح فاروق جعفر بشأن ضعف مجلس إدارة نادي الزمالك فى توقيت تحديد نادى القرن، غير صائب، والدليل إن هذا المجلس أقاله بعد أن قرر الانسحاب من مباراة الأهلي الشهيرة.. وإثارة موضوع نادي القرن في هذا التوقيت ليس في مصلحة الكرة المصرية لأن لن يتغير شيء في الأمر، وأخشى أن تحدث كارثة أخرى بين الجماهير في ظل تواجد قناة لكل نادي والجميع يتحدث كما يحلو له".

قال عزمى مجاهد عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، أن مجلس الإدارة ناديه أرسل برقية تهنئة للأهلى بعد حصوله على لقب نادي القرن عام 2001، مضيفًا فى تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة أن لقب نادي القرن رمزى ومعنوى وليس بطولة حتى يتشاجر جمهور الناديين عليه بهذا الشكل .

Advertisements

أكد بدر حامد، نجم الزمالك السابق، أن النادي الأبيض تعرض لمؤامرة فى ملف نادي القرن العشرين في أفريقيا، قائلاً: "النادي اتضحك عليه في موضوع نادي القرن.. واتلعبت عيلنا لعبة كبيرة أوي.. واترسمت صح"، موضحًا أن المسئولية الكاملة يتحملها مجلس إدارة الزمالك الأسبق الذي تساهل وقتما لم يتم اعلان النادي بطلاً للقرن الماضي في أفريقيا، وأضاف حامد فى تصريحاته عبر قناة الزمالك، أن مجلس الإدارة الحالى يسعى جاهدًا لاستعادة لقب القرن عن طريق تقديم شكوى جديدة لاتحاد الكرة الدولى "فيفا" والمحكمة الرياضية من أجل فتح تحقيق فى الأمر.

حمادة عبد اللطيف ساخراً من لقب نادي القرن: "غيروا نظريات فيثاغورس"

سخر حمادة عبد اللطيف، نجم الزمالك السابق، من عدم حصول النادى الأبيض على لقب نادى القرن العشرين في أفريقيا، وحصول الأهلى عليه عام 2001، قائلاً: "طول عمري عارف أن 9 أكتر من 7.. لكن واضح فيه ناس عايزة تغير نظريات عالم الرياضيات فيثاغورس"، وألقى عبد اللطيف عبر تصريحات على قناة الزمالك، اللوم على المجالس السابقة لنادى الزمالك لعدم فتح ملف نادي القرن وعدم المطالبة بحقوق النادى الأبيض.