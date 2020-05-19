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شكرا لقرائتكم خبر عن تباين آراء الزملكاوية فى قضية نادى القرن ما بين الرفض والتأييد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت آراء الزملكاوية فى قضية نادى القرن العشرين الأفريقى، والتى أثيرت مؤخرًا، وأكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك أنه سيعيد فتح الملف من جديد، رغم مرور 20 عامًا على إعلان فوز الأهلي "الغريم التقليدي" بهذا اللقب، حيث كلّف مرتضى منصور، الرباعى أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادى وهانى زادة وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى منصور، أعضاء مجلس الإدارة، بجمع كل الملفات الخاصة بقضية نادى القرن والتى ستضمن ما بين اللوائح والنتائج وأرقام الفريق فى بطولات الاتحاد الأفريقى، وكذلك الاستعانة بجميع الخبراء القانونيين والرياضيين، بجانب اللجوء لبعض الخبراء القانونيين الأجانب وخبراء لوائح بالاتحاد الأفريقى والاتحاد الدولى، وذلك لرفع دعوى قضائية فى المحكمة الرياضية الدولية للحصول على لقب نادى القرن من النادى الأهلى الذى حصل عليه من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم.
ورغم دعم كثير من الزملكاوية لقرار رئيس النادى بإعادة فتح قضية نادى القرن، إلا أن هناك آراء أخرى من أبناء القلعة البيضاء يؤيديون أحقية الأهلى فى اللقب، وهو ما نرصده فى الأسطر التالية..
كمال درويش: إثارة قضية نادى القرن ليست في صالح الكرة المصرية ولن يتغير شىء
قال الدكتور كمال درويش، رئيس نادى الزمالك الأسبق، إن إثارة قضية نادى القرن ليست فى صالح الكرة المصرية وإنه لن يتغير شئ فى الأمر، متابعا فى تصريحات لبرنامج النجوم في رمضان عبر اثير إذاعة الشباب والرياضة: "علاقة ناديا الأهلي والزمالك تاريخية، وكنا نتبادل برقيات التهنئة بجميع المناسبات، لكن الوقت الوقت الحالي الأمر تطور وأصبح خطير بين الجماهير، قضية نادي القرن هي معنوية ليس إلا، لكن الأمر لن يتغير تماما، وتصريح فاروق جعفر بشأن ضعف مجلس إدارة نادي الزمالك فى توقيت تحديد نادى القرن، غير صائب، والدليل إن هذا المجلس أقاله بعد أن قرر الانسحاب من مباراة الأهلي الشهيرة.. وإثارة موضوع نادي القرن في هذا التوقيت ليس في مصلحة الكرة المصرية لأن لن يتغير شيء في الأمر، وأخشى أن تحدث كارثة أخرى بين الجماهير في ظل تواجد قناة لكل نادي والجميع يتحدث كما يحلو له".
مجاهد: الزمالك هنأ الأهلى بعد حصوله على لقب نادي القرن
قال عزمى مجاهد عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، أن مجلس الإدارة ناديه أرسل برقية تهنئة للأهلى بعد حصوله على لقب نادي القرن عام 2001، مضيفًا فى تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة أن لقب نادي القرن رمزى ومعنوى وليس بطولة حتى يتشاجر جمهور الناديين عليه بهذا الشكل .
بدر حامد: "الزمالك اتضحك عليه فى موضوع نادى القرن"
أكد بدر حامد، نجم الزمالك السابق، أن النادي الأبيض تعرض لمؤامرة فى ملف نادي القرن العشرين في أفريقيا، قائلاً: "النادي اتضحك عليه في موضوع نادي القرن.. واتلعبت عيلنا لعبة كبيرة أوي.. واترسمت صح"، موضحًا أن المسئولية الكاملة يتحملها مجلس إدارة الزمالك الأسبق الذي تساهل وقتما لم يتم اعلان النادي بطلاً للقرن الماضي في أفريقيا، وأضاف حامد فى تصريحاته عبر قناة الزمالك، أن مجلس الإدارة الحالى يسعى جاهدًا لاستعادة لقب القرن عن طريق تقديم شكوى جديدة لاتحاد الكرة الدولى "فيفا" والمحكمة الرياضية من أجل فتح تحقيق فى الأمر.
سخر حمادة عبد اللطيف، نجم الزمالك السابق، من عدم حصول النادى الأبيض على لقب نادى القرن العشرين في أفريقيا، وحصول الأهلى عليه عام 2001، قائلاً: "طول عمري عارف أن 9 أكتر من 7.. لكن واضح فيه ناس عايزة تغير نظريات عالم الرياضيات فيثاغورس"، وألقى عبد اللطيف عبر تصريحات على قناة الزمالك، اللوم على المجالس السابقة لنادى الزمالك لعدم فتح ملف نادي القرن وعدم المطالبة بحقوق النادى الأبيض.
أكد نصر إبراهيم مهاجم الزمالك السابق، أن النادي تعرض لظلم كبير في قضية نادى القرن، موجهاً الشكر للمستشار مرتضى منصور رئيس مجلس الإدارة الحالى على فتح الملف من جديد خلال هذه الأيام، والسعى لاستعادة اللقب الذى توج به النادى الأهلي فى عام 2001.
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