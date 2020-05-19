7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الاثنين 18/5/2020 العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها: يعقد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، برئاسة المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، اجتماعا مهما في الرابعة عصر يوم الأربعاء القادم بمقر اللجنة لمناقشة العديد من الملفات المهمة والعالقة خلال الفترة الماضية، والتي تحتاج إلى حسم سريع، بجانب مناقشة قرارات الفترة القادمة بعد الانتهاء من أزمة فيروس كورونا، ويهدف مجلس إدارة اللجنة الأولمبية لوضع التصورات المستقبلية المبكرة لعودة النشاط الرياضي المنتظرة وفقا لقرارات رئيس الوزراء بعودة النشاط الرياضي تدريجيا 15 يونيو، حيث يسعى مجلس الأولمبية لتجهيز الخطط حتى لا يكون هناك تعطل فور إشارة العودة وتكون الرياضة المصرية على الطريق الصحيح. إصابة مدرب فريق 2005 فى وادى دجلة بفيرس كورونا أعلن علاء عبده، المدير الفنى لفريق وادى دجلة مواليد 2005، ومنتخب منطقة القاهرة، والذى يتراح عمره ما بين الـ 35 و37 عامًا، إصابته بفيرس كورونا المستجد، داعيًا الله عز وجل بأن يتم شفاؤه.. اتحاد الكرة: مشاورات مع وزير الرياضة لعودة الأندية للتدريبات 15 يونيو كشف مسئولو اتحاد الكرة أن الساعات المقبلة ستشهد اتصالات واجتماعات بهدف مناقشة موعد عودة الأندية والفرق الرياضية للتدريبات الجماعية تمهيداً لاستئناف مسابقة الدورى العام. Advertisements استقر مسؤولو الزمالك على انتظار تقرير الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق لحسم الصفقات التبادلية التى ستبرمها إدارة القلعة البيضاء من أجل تعزيز صفوف الفريق. رغم نجاح النادى الإسماعيلى في الخروج من أزمة المدرب البلجيكى سيدومير يانوفيسكى، المدير الفنى الأسبق لفريق الكرة، لدى المحكمة الرياضية الدولية بالفيفا. الأهلي يكشف حقيقة العروض الأوروبية لـ أكرم توفيق كشف مسئولو النادى الأهلى حقيقة تلقى أكرم توفيق، لاعب وسط الفريق الشاب المعار للجونة، عروضاً أوروبية للرحيل عن القلعة الحمراء بداية من الموسم المقبل. تعرض أحد عمال نادى الجزيرة للإصابة بفيروس كورونا، وفقا لما نشره أحد الأعضاء بصفحة تحمل اسم النادى وتهتم بأخباره.

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