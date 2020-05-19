شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يطالب الكاف بتحديد مواعيد مباريات دوري الأبطال ومؤجلات المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة اجتماعا مساء اليوم الاثنين مع مسئولى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، بمقر الجبلاية وشهد الاجتماع تقديم التهنئة من قبل اللجنة للسكرتير العام الجديد للكاف "عبد المنعم باه"، بجانب التشاور حول مصير المسابقات الأفريقية بالنسبة للأندية المصرية، وكذلك للمنتخب الوطنى الأول فى تصفيات أمّم أفريقيا 2021 بالكاميرون، وكان الكاف خاطب اتحاد الكرة لحسم مصير الدورى العام وطلبت الجبلاية مهلة لحين وضوح الروية من جانب الدولة المصرية .

وطالب اتحاد الكرة مسئولى الكاف بتحديد مواعيد المباريات المتبقية للأندية المصرية فى دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية وكذلك مباريات منتخب مصر المؤجلة فى تصفيات أمم أفريقيا 2021، خاصة أن اتحاد الكرة يرغب فى عودة الدورى يوم 15 يوليو فى حالة موافقة مجلس الوزراء، وفى ضوء مواعيد المباريات الأفريقية سيتم وضع المواعيد الجديدة لمباريات الدورى.

ورفضت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، اقتراحا بعودة دورى القسمين الثانى والثالث قبل الدورى الممتاز، على اعتبار أن مسابقات المظاليم تحتاج لفترة زمنية أقل حتى يتم الانتهاء منها، بعكس الدورى الممتاز الذى يتبقى فيه 149 مباراة وهو ما يحتاج إلى شهرين على الأقل للانتهاء منه.. وأرجع مسئولو اتحاد الكرة رفض فكرة عودة دورى المظاليم إلى العدد الكبير للأندية المشاركة فى دورى القسمين الثانى والثالث حيث يتخطى عددهم الـ100 نادى وهو ما يعتبر مجازفة كبيرة فى ظل الظروف الحالية وانتشار فيروس كورونا وظهور حالات إيجابية بين لاعبى ومدربى أندية المظاليم.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن الساعات المقبلة ستشهد اتصالات واجتماعات بين عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بهدف مناقشة موعد عودة الأندية والفرق الرياضية للتدريبات الجماعية تمهيداً لاستئناف مسابقة الدورى العام التى تم تعليقها منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.