شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تطورات عروض لاعبي الأهلي الحاليين والمعارين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ملفات كثيرة على طاولة مسئولي النادي الأهلي بشأن فريق الكرة سواء اللاعبين الجدد الذي تنوي الإدارة العاقد معه أو اللاعبين الذين ترغب في تسويقهم وتحقيق استفادة مالية من بيعهم أو إعارتهم، وكذلك موقف اللاعبين المعارين خارج الجزيرة سواء من العودة في صيف 2020 أو الاستمرار في الإعارة.

ومن ضمن الملفات المهمة في صفوف الأهلي ملف العروض التي وصلت القلعة الحمراء بشأن شراء لاعبيه، خاصة بعدما تردد اهتمام أكثر من نادي خارجي بضم لاعبين من صفوف الأهلي في الصيف المقبل، سواء من اللاعبين الأجانب أو اللاعبين المحليين.

ويكثف مسئولو النادي الأهلي بحثهم عن لاعب جوكر لتدعيم خط الدفاع خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من خلال التعاقد مع لاعب يُجيد اللعب في أكثر من مركز بالخط الخلفي، خاصة وأن الفريق بحاجة للتعاقد مع مساك وظهير أيمن، ويكثف مسئولو الأهلي البحث محلياً عن مدافع يُجيد اللعب في مركز المساك والظهير الأيمن لرغبة فايلر في تدعيم الجبهة اليمنى حالياً بعد رحيل أحمد فتحي لبيراميدز، كما أن المدرب السويسري غير راض عن أداء عدد من لاعبي خط الدفاع وعلى رأسهم محمود متولى والذي يراه جيداً في منطقة وسط الملعب.

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ويضع الأهلي العديد من البدائل لتدعيم الجبهة اليمني والدفاع يأتي على رأسهم باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي ورجب بكار لاعب بيراميدز وأحمد رمضان بيكهام جوكر دجلة ، في الوقت الذي استبعدت الإدارة الفنية فكرة التعاقد مع مدافع أجنبي خاصة بعد اتجاه اتحاد الكرة لتقليص عدد الأجانب لـ3 لاعبين فقط، في الوقت الذي يوجد على قوة الأهلي 6 لاعبين أجانب وبالتالي ستدخر الإدارة الحمراء ميزة التعاقد مع لاعب أجنبي لتدعيم خط الهجوم.

في الوقت الذي استقر فايلر بشكل كبير على طلب عودة الثلاثى عمار حمدى ومحمد شريف وأكرم توفيق لصفوف الأهلى بمجرد انتهاء اعارتهم بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد دراسة ملف المعارين بدقة طوال الفترة الماضية برفقة جهازه المعاون، الذى عكف على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتى وصل عددها لـ14 لاعب.

ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).