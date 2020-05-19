شكرا لقرائتكم خبر عن خلاف بين أعضاء مجلس إدارة المحلة لقبول اعتذار أسامة نبيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشب خلاف بين أعضاء مجلس إدارة نادى غزل المحلة على قبول اعتذار أسامة نبيه، مدرب عام المنتخب المصرى السابق، خلال نشر فيديو عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وذلك عقب التصريحات المُثيرة التى قال فيها إنه رفض التسجيل فى مرمى الزمالك عندما كان لاعباً فى غزل المحلة موسم 2001 - 2002 وتحديداً فى الدور قبل نهائى لكأس مصر، وهى التصريحات التى ما زالت تلقى ردود فعل قوية فى الشارع الرياضى المصرى.

وأكد مسئولو المحلة فى شكواهم ضد نبيه أن هذه التصريحات تمثل عدم احترام لنادى غزل المحلة ومكانته وتاريخه بين أندية مصر والعالم العربى والأفريقى، بالإضافة إلى عدم الأمانة فى الدفاع عن النادى المتعاقد معه، بالإضافة إلى أن أسامة نبيه ضرب بعرض الحائط أبسط قواعد اللعب النظيف، واعتبروه نزعا من أنواع التلاعب والتواطؤ فى نتيجة المباريات، وهى جريمة فى المجال الرياضى لابد لها من عقاب.

فيما وصف مسئولو نادى غزل المحلة، فى الشكوى المُقدمة فى اتحاد الكرة، أن أسامة نبيه يُعتبر خطرا على أى فريق يعمل به كمدرب أو مسئول فى الوقت الراهن، حيث إنه بذلك فقد مصداقيته كقدوة كى يقوم بالتصريح بقيامه بهذا الفعل على شاشات التلفزيون.

وطالب مسئولو غزل المحلة باتخاذ اللازم نحو التحقيق فى هذا التواطؤ المنسوب إلى أسامة نبيه، وما يترتب عليه من آثار، بالإضافة إلى استرداد جميع المبالغ المالية التى تقاضاها خلال عمله بنادى غزل المحلة، كما طالبوا بالحصول على تعويض مادى وأدبى مناسب جراء ما أصاب النادى من عدم وصول فريق غزل المحلة إلى المباراة النهائية فى كأس مصر، واحتمالية الفوز بالحصول على لقب كأس مصر وقتها، فيما اختتم غزل المحلة الشكوى بالمطالبة بشطب أسامة نبيه من سجلات اتحاد الكرة.