حصاد الرياضة المصرية يوم الاثنين 18/5/2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الاثنين 18/5/2020 العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها: كشف مسئولو اتحاد الكرة أن الساعات المقبلة ستشهد اتصالات واجتماعات بين عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بهدف مناقشة موعد عودة الأندية والفرق الرياضية للتدريبات الجماعية تمهيداً لاستئناف مسابقة الدورى العام التى تم تعليقها منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد. اتحاد الكرة: مشاورات مع وزير الرياضة لعودة الأندية للتدريبات 15 يونيو كشف مسئولو اتحاد الكرة أن الساعات المقبلة ستشهد اتصالات واجتماعات بهدف مناقشة موعد عودة الأندية والفرق الرياضية للتدريبات الجماعية تمهيداً لاستئناف مسابقة الدورى العام. اجتماع مهم لمجلس الأولمبية الأربعاء لوضع تصور عودة النشاط الرياضى يعقد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، برئاسة المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، اجتماعا مهما في الرابعة عصر يوم الأربعاء القادم بمقر اللجنة لمناقشة العديد من الملفات المهمة.. كشفت تقارير صفحية تونسية أن الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب الزمالك، طالب مسئولي القلعة البيضاء بإغلاق ملف تجديد عقده في الوقت الحالي لحين استئناف النشاط الرياضي ومعرفة مصير الدوري. كمال درويش: إثارة قضية نادى القرن ليست في صالح الكرة المصرية ولن يتغير شىء قال الدكتور كمال درويش، رئيس نادى الزمالك الأسبق، إن إثارة قضية نادى القرن ليست فى صالح الكرة المصرية وإنه لن يتغير شئ فى الأمر.. CITY CLUB تعلن إمكانية سداد قيمة العضوية بالتقسيط على 5 سنوات. إصابة مدرب فريق 2005 فى وادى دجلة بفيرس كورونا Advertisements أعلن علاء عبده، المدير الفنى لفريق وادى دجلة مواليد 2005، ومنتخب منطقة القاهرة، والذى يتراح عمره ما بين الـ 35 و37 عامًا، إصابته بفيرس كورونا المستجد، داعيًا الله عز وجل بأن يتم شفاؤه..

الأهلي يكشف حقيقة العروض الأوروبية لـ أكرم توفيق كشف مسئولو النادى الأهلى حقيقة تلقى أكرم توفيق، لاعب وسط الفريق الشاب المعار للجونة، عروضاً أوروبية للرحيل عن القلعة الحمراء بداية من الموسم المقبل. تعقد اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة اجتماعا مساء اليوم، الاثنين، مع مسئولى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بمقر الجبلاية. تعرض أحد عمال نادى الجزيرة للإصابة بفيروس كورونا، وفقا لما نشره أحد الأعضاء بصفحة تحمل اسم النادى وتهتم بأخباره. أكد التونسى وسام العابدى، نجم الزمالك السابق، أن أرقام التعاقدات فى الدورى المصرى أصبحت مبالغ فيها بطريقة كبيرة، استقر مسؤولو الزمالك على انتظار تقرير الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق لحسم الصفقات التبادلية التى ستبرمها إدارة القلعة البيضاء من أجل تعزيز صفوف الفريق. رغم نجاح النادى الإسماعيلى في الخروج من أزمة المدرب البلجيكى سيدومير يانوفيسكى، المدير الفنى الأسبق لفريق الكرة، لدى المحكمة الرياضية الدولية بالفيفا.

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