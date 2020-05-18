الامارات | النصر السعودي يقهر الهلال بتصويت جماهيري في الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن النصر السعودي يقهر الهلال بتصويت جماهيري في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تفاعل أكثر من 300 ألف مُصوت مع التصويت التي أجرته “الإمارات اليوم” على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، عن الأندية العالمية والعربية الأكثر جماهيرية في الإمارات وهو تصويت بدأ بلقاء كلاسيكو عالمي شهد فوز برشلونة على ريال مدريد، بينما جاء التصويت الثاني للكرة السعودية بين أربعة فرق هي الأكثر جماهيرية في السعودية.

وتم رصد السؤال على موقع التواصل الإجتماعي وهو: “من النادي الأكثر جماهيرية في الإمارات؟”، وتم رصد أربعة فرق وهي النصر السعودي، الهلال السعودي، الاتحاد السعودي، الأهلي السعودي.

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وخلال التصويت الذي استمر 48 ساعة تقدم الهلال في الساعات الأولى من التصويت قبل أن يعود النصر بقوة بمشاركة وصلت إلى 303041 مشارك حصل منهم النصر على نسبة 70% من إجمالي المصوتين بينما حصد الهلال نسبة 19.9% وجاء الأهلي السعودي في المركز الثالث بنسبة 6% والاتحاد السعودي في المركز الرابع برصيد 4.2%.

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