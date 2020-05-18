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تمديد تعليق النشاط الكروي في إيطاليا حتى 14 يونيو

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وكالات 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، اليوم الإثنين، تمديد تعليق منافسات كرة القدم حتى 14 يونيو المقبل، وذلك بسبب الإجراءات التي تنفذها البلاد لمواجهة تفشي «كوفيد- 19».

وكانت بطولة قد توقفت منذ 9 مارس الماضي في الجولة الـ26، ويتصدر يوفنتوس المسابقة برصيد 63 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن لاتسيو.

وكانت الحكومة الإيطالية سمحت لأندية الدوري الإيطالي باستئناف التدريبات بشكل فردي داخل منشآتها ، منذ الرابع من شهر مايو الجاري، وفق اشتراطات صحية صارمة.

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    12,764

  • تعافي

    3,440

  • وفيات

    645

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