شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد تعليق النشاط الكروي في إيطاليا حتى 14 يونيو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، اليوم الإثنين، تمديد تعليق منافسات كرة القدم حتى 14 يونيو المقبل، وذلك بسبب الإجراءات التي تنفذها البلاد لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».
وكانت بطولة الدوري الإيطالي قد توقفت منذ 9 مارس الماضي في الجولة الـ26، ويتصدر يوفنتوس المسابقة برصيد 63 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن لاتسيو.
وكانت الحكومة الإيطالية سمحت لأندية الدوري الإيطالي باستئناف التدريبات بشكل فردي داخل منشآتها الرياضية، منذ الرابع من شهر مايو الجاري، وفق اشتراطات صحية صارمة.
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