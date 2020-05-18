شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي الرياضية»: العين الإماراتي يطلب استعارة باهر المحمدي من الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت قناة أبوظبي الرياضية عبر حسابها على موقع «تويتر»، الإثنين، عن رغبة نادي العين الإماراتي في ضم مدافع الإسماعيلي باهر المحمدي على سبيل الإعارة خلال الفترة المقبلة.

ونشر الحساب الرسمي للقناة صورة لمدافع الإسماعيلي، وأرفقها بتعليق: «العين يتقدم بعرض للتعاقد مع باهرالمحمدي لاعب نادي الإسماعيلي المصري على سبيل الإعارة لمدة موسم».

وكان إبراهيم عثمان، رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، والمشرف العام على قطاع الكرة، صرح في وقت سابق بأنه لا نية للتفريط في أي لاعب من لاعبي القوام الأساسي للفريق، إلا في حالة تحقيق بطولة لإسعاد جماهير النادي الإسماعيلي العظيمة في كل مكان، وذلك بعد أنباء توقيع باهر المحمدي للأهلي لمدة 4 مواسم، وأن هناك موافقة مبدئية من جانب رئيس الإسماعيلي على إتمام الصفقة.