شكرا لقرائتكم خبر عن رحاب أبورجيلة ينفي وفاة والده: شائعة سخيفة.. الكابتن زي الفل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى رحاب أبورجيلة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، ما تردد عبر مواقع التواصل عن وفاة والده الكابتن محمود أبورجيلة، أحد أساطير القلعة البيضاء.
وترددت شائعة وفاة «أبورجيلة» على مواقع التواصل، إلا أن نجله رحاب كتب سريعًا على صفحته بموقع «فيس بوك»: «الكابتن أبورجيلة بخير والحمد لله..
شائعة سخيفة.. الحمد لله الكابتن زي الفل».
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