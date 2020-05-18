شكرا لقرائتكم خبر عن هشام يكن: النجاح ليس هدفي في انتخابات الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال هشام يكن، مدافع الزمالك السابق، إنه لم يهدف لتحقيق النجاح في انتخابات نادي الزمالك الماضية.
وأضاف «يكن» تعليقا على خسارته في تلك الانتخابات: «حبيت أثبت للناس إني بدون إعلانات أو تحضيرات للانتخابات أقدر أحصل على أصوات».
وتابع «يكن» في تصريحات على قناة أون تايم: «حصلت على 11250 صوت من غير أي إعلانات، كنت داخل أجرب أشوف الدنيا هاتمشي إزاي».
وأوضح: «بعتبر نفسي مخسرتش، وهاعيد التجربة دي مرة ثانية، لكن مش في المرحلة دي».
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