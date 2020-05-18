شكرا لقرائتكم خبر عن كالياري يخطط لضم نجل أسطورة رومانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخطط نادي كالياري الإيطالي للتعاقد مع يانيس هاجي، لاعب نادي جينك البلجيكي ونجل أسطورة الكرة الرومانية جورجي هاجي، عند فتح باب سوق الانتقالات الصيفة القادم.

ويقضي اللاعب الروماني الشاب فترة إعارة حاليًا مع نادي رينجرز الإسكتلندي إذ تألق بشدة بالقميص الأزرق هذا الموسم قبل أن يتوقف النشاط بسبب انتشار فيروس كورونا.

وحسب موقع «جول» العالمي، فإن اللاعب صاحب الـ 21 عامًا أصبح مطلوبًا في إيطاليا وتحديدًا من المدير الفني لنادي كالياري والتر زينجا. وقال «زينجا»: «لقد كنت أتابع تطور يانيس هاجي لمدة ثلاث سنوات، وبالطبع أريد إحضاره إلى كالياري».

ويملك نجل أسطورة رومانيا تجربة إيطالية سابقة حين لعب لفيورنتينا في الفترة من 2016 وحتى 2018، رغم مشاركاته المعدودة بالقميص البنفسجي.

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