شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مدرب ناشئين وادي دجلة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعرض علاء عبده، مدرب فريق الناشئين مواليد 2005 بنادي وادي دجلة، للإصابة بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما أكده محمد عبدالواحد، مدرب عام الفريق الأول.

ونشر «عبدالواحد» صورة لـ«عبده» وأخرى لصديق له أصيب بالفيروس، عبر صفحته بموقع «فيس بوك»، وكتب عليها: «شفاكم الله وعافاكم. زميلي كابتن علاء عبده، مدرب وادي دجلة، وصديقي لؤي عادل، ربنا يطمنا عليكم. برجاء الدعاء لهم (كورونا)».

وكان «عبدالواحد» طالب في تدوينة أخرى بعمل تحليل كورونا لكل فرد في المنظومة الرياضية قبل بدء النشاط. أسوه بالمتبع في كل دول العالم.