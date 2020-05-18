شكرا لقرائتكم باير ليفركوزن يسحق فيردر بريمن بنتيجة 4 – 1 في الدوري الالماني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سحق باير ليفركوزن، مضيفه فريق فيردر بريمن، بنتيجة 4 – 1، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم الاثنين، على ملعب " فيسير شتاديون"، فى ختام مباريات الجولة الـ26، من منافسات الدوري الألمانى "بوندزليجا"، التى عادت هذا الأسبوع، بعد توقف حوالى شهرين، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، ليصبح أول دورى فى الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، تعود منافساتها.

أنهى باير ليفركوزن، الشوط الأول من المباراة، متقدما بنتيجة 2 – 1، سجل ثنائية ليفركوزن، النجم الشاب كاى هافيرتز، فى الدقيقتين 28 و 33، بينما سجل هدف فيردر بريمن، اللاعب ثيودور جيبر سيلاسي، فى الدقيقة 30.

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وفى الشوط الثانى، عزز الفريق الضيف من تقدمه بتسجيل ثنائية أخرى، عن طريق ميتشيل وايزر، و كريم ديميرباي، فى الدقيقتين 61 و 78.

بهذه النتيجة رفع ليفركوزن، رصيده للنقطة 50 فى المركز الخامس، بينما توقف رصيد فيردر بريمن، عند 18 نقطة، فى المركز السابع عشر، بجدول ترتيب الدوري الألمانى، الذى يتصدره فريق بايرن ميونخ، برصيد 58 نقطة.

وتنطلق مباريات الجولة الـ27 من البوندزليجا، يوم الجمعة المقبل، بلقاء هيرتا برلين مع ضيفه فريق يونيون برلين.