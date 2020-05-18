شكرا لقرائتكم العين الإماراتى يطلب خدمات باهر المحمدى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل ذكر حساب قناة أبو ظبي الرياضية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن العين تقدم رسميًا بعرض لاستعارة المدافع الشاب للإسماعيلى باهر المحمدى، دون ذكر تفاصيل إضافية.
وكان تقارير صحفية أشارت إلى أن الأهلي قد تقدم بعرض للحصول على خدمات باهر المحمدي، قبل أن يرد الإسماعيلي في بيان رسمي.
يُذكر أن باهر المحمدي قد اتفق مع ناديه الإسماعيلي على الرحيل بنهاية الموسم الجاري.
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