شكرا لقرائتكم المصرى يراقب الموقف النهائى لأحمد حمودى مع بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يراقب مسئولو المصرى البورسعيدى الموقف النهائى لأحمد حمودى صانع ألعاب بيراميدز مع فريقه فى نهاية الموسم الحالى للدخول فى مفاوضات رسمية معه لتدعيم منطقة صانع الألعاب فى حالة نجاح مجلس الإدارة فى حل أزمة القيد الصيفى مع الإتحاد الدولى الذى أقر بعقوبة على النادى الساحلى خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية بإيقاف القيد للمصرى لفترتين قيد متتاليتين على خلفية أزمة لاعب الفريق الإيفوارى الشيخ موكورو مع هلال الأبيض السودانى .

ويبحث الجهاز الفنى للمصرى البورسعيدى بقيادة طارق العشرى عن التعاقد مع صانع ألعاب خبرة يستعين به الفريق فى الموسم المقبل فى ظل النقص الحاد الذى يشهده الفريق فى هذا المركز وعدم وجود سوى عماد فتحى العائد من رحلة الرباط الصليبى والليبى مفتاح طقطق وأحمد ياسر .

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كان مسئولو المصرى دخلوا فى مفاوضات جادة مع أحمد السعدنى حارس مرمى حرس الحدود من اجل التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة فى حالة إنهاء أزمة القيد الموقعة على النادى من قبل الإتحاد الدولى على خلفية ازمة لاعب الفريق الإيفوارى الشيخ موكورو مع نادى هلال الأبيض السودانى .

ويرغب مسئولو المصرى البورسعيدى بقيادة طارق العشرى فى تدعيم مركز حراسة المرمى نظرا لعدم تواجد سوى احمد مسعود بالاضافة للثنائى احمد عبدالفتاح ومحمد شحاته .