شكرا لقرائتكم تعرف على نتائج اجتماع خماسية اتحاد الكرة بمسؤلي الكاف اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقدت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة اجتماعا مساء اليوم الاثنين مع مسئولي الاتحاد الافريقي لكرة القدم " كاف" ، بمقر الجبلاية وشهد الإجتماع تقديم التهنئة من قبل اللجنة للسكرتير العام الجديد للكاف " عبد المنعم باه" ، بجانب التشاور حول مصير المسابقات الافريقية بالنسبة للأندية المصرية وكذلك للمنتخب الوطني الاول في تصفيات امّم افريقيا ٢٠٢١ بالكاميرون ، وكان الكاف خاطب اتحاد الكرة لحسم مصير الدوري العام وطلبت الجبلاية مهلة لحين وضوح الروية من جانب الدولة المصرية .

وطالب اتحاد الكرة مسءولي الكاف بتحديد مواعيد المباريات المتبقية للأندية المصرية في دوري ابطال افريقيا والكونفدرالية الافريقية وكذلك مباريات منتخب مصر المؤجلة في تصفيات امّم افريقيا ٢٠٢١ خاصة وان اتحاد الكرة يرغب في عودة الدوري يوم ١٥ يوليو في حالة موافقة مجلس الوزراء ، وفي ضوء مواعيد المباريات الافريقية سيتم وضع المواعيد الجديدة لمباريات الدوري .

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ورفضت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، اقتراحا بعودة دورى القسمين الثانى والثالث قبل الدورى الممتاز، على اعتبار أن مسابقات المظاليم تحتاج لفترة زمنية أقل حتى يتم الانتهاء منها، بعكس الدورى الممتاز الذى يتبقى فيه 149 مباراة وهو ما يحتاج إلى شهرين على الأقل للإنتهاء منه.. وأرجع مسئولو اتحاد الكرة رفض فكرة عودة دورى المظاليم إلى العدد الكبير للأندية المشاركة فى دورى القسمين الثانى والثالث حيث يتخطى عددهم الـ100 نادى وهو ما يعتبر مجازفة كبيرة فى ظل الظروف الحالية وانتشار فيروس كورونا وظهور حالات إيجابية بين لاعبى ومدربى أندية المظاليم.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن الساعات المقبلة ستشهد اتصالات واجتماعات بين عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بهدف مناقشة موعد عودة الأندية والفرق الرياضية للتدريبات الجماعية تمهيداً لاستئناف مسابقة الدورى العام التى تم تعليقها منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.