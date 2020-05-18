شكرا لقرائتكم ليفركوزن يعود من ملعب بريمن بفوز عريض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اكتسح باير ليفركوزن مضيفه فيردر بريمن 4- 1 يوم الاثنين في المرحلة السادسة والعشرين من دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم .

وخاض الفريقان أول مباراة لهما منذ توقف الدوري المحلي في منتصف مارس الماضي بفعل أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"

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وتقدم كاي هافيرتز بهدف لليفركوزن في الدقيقة 28 لكن بعد دقيقتين فقط أدرك ثيودور جيبر سيلاسي التعادل لبريمن، وعاد هافيرتز وسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 33 لينتهي الشوط الأول بتقدم ليفركوزن بهدفين مقابل هدف.

وأكد الفريق الضيف فوزه في الشوط الثاني عبر إضافة هدفين حملا توقيع ميتشيل فايزر وكريم ديميرباي في الدقيقتين 61 و78.

الفوز رفع رصيد ليفركوزن إلى 50 نقطة في المركز الخامس بفارق نقطة واحدة عن المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا والذي يشغله لايبزيغ، وتوقف رصيد بريمن عند 18 نقطة في المركز الثاني من القاع.